Grosseinsatz in Döttingen AG
Starke Rauchentwicklung wegen Brand in Gewerbehalle

Wegen eines Brandes in einer Gewerbehalle ist es im Kanton Aargau zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Mehr ist bisher nicht bekannt.
Publiziert: vor 53 Minuten
In Döttingen AG brennt es – eine Gewerbehalle ist betroffen. (Symbolbild)
Foto: Keystone
Keystone-SDA und Natalie Zumkeller

Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Grosseinsatz in der Gemeinde Döttingen. Grund ist ein Brand in einer Gewerbehalle, der eine starke Rauchentwicklung ausgelöst hat.

Weitere Informationen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Die Bevölkerung wurde über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Das betroffene Gebiet sei zu meiden.

+++ Update folgt +++

