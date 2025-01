Eine Lagerhalle des Recyclingunternehmen Thommen in Kaiseraugst AG steht in Flammen. Einsatzkräfte sind vor Ort. Verletzte gibt es keine. Die Brandursache ist noch unklar.

Lagerhalle steht in Flammen – Video zeigt Explosion

Grossbrand in Kaiseraugst AG

1/6 In Kaiseraugst ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag ist in Kaiseraugst im Kanton Aargau ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Halle soll zur Thommen AG gehören, einem Recycling- und Entsorgungsunternehmen. Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick bestätigte, wurde niemand verletzt.

Das Feuer brach in einer Halle auf dem Areal an der Bahnhofstrasse aus und griff auf eine zweite über.

Löschzug der SBB im Einsatz

Die Feuerwehr sei mit einem Grossaufgebot im Einsatz, ebenso ein Löschzug der SBB, sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten dauern an. Er stellte später weitere Informationen in Aussicht.

Wie ein Leser berichtete, habe es zuvor eine laute Explosion gegeben. Der Brand befindet sich nahe einer Bahnstrecke, wie Bilder zeigen. Ob diese bereits gesperrt wurde, konnte er nicht sagen. Es sollen sich aber viele Schaulustige vor Ort befinden.

Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen. Lüftungen und Klimaanlagen sollten auch ausgeschaltet werden.