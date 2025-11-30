Ein Afghane wurde am Samstagabend in Baden AG niedergestochen. Der Mann wurde schwer verletzt.

Gewalttat in Baden AG: Am Samstagabend wurde um zirka 21 Uhr ein Mann im Zusammenhang mit einer Schlägerei mit einem Messer niedergestochen, wie ein Leserreporter berichtet. «Es hat zwei Gruppen gegeben, die miteinander im Schlagabtausch waren», sagte der Leser zum Blick. Dann sei ein Mann mit einer weissen Jacke am Boden gelegen.

«Es war schockierend», so der Leser. Er habe in der Menge gehört, dass der Mann mehrere Stichwunden habe. Die Polizei habe versucht, den Verletzten zu reanimieren.

Täter auf der Flucht

Die Polizei teilt am Sonntagmorgen mit: Bei dem Opfer handelt es sich um einen Afghanen (26). Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau sowie Patrouillen umliegender Regionalpolizeien rückten mit einem Grossaufgebot an den Tatort aus und suchten bislang erfolglos nach dem Täter. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind im Gang. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet.