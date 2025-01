Geschwindigkeitskontrolle Rasender Motorradlenker in Merenschwand AG gestoppt

Ein junger Motorradlenker ist am Freitagmittag in Merenschwand AG mit Tempo 151 km/h ausserorts über die Strasse gebrettert. Die Kantonspolizei Aargau stoppte den 20-Jährigen bei einer Geschwindigkeitskontrolle und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Publiziert: 17:57 Uhr