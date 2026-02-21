DE
Gebrochenes Schweizerdeutsch
Kapo Aargau sucht angefahrenen Bub nach Unfall

In Sarmenstorf kam es am Freitag zu einem Unfall: Ein Auto streifte den Kopf eines sechsjährigen Knaben. Die beiden Kinder entfernten sich daraufhin. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun nach dem Jungen.
Publiziert: 09:06 Uhr
Hier in Sarmenstorf kam es zu dem Unfall.
  • In Sarmenstorf streifte ein Auto am Freitag ein Kind
  • Knabe entfernte sich nach kurzem Gespräch mit seinem mutmasslichen Bruder
  • Unfallort: Hilfikerstrasse, grauer Subaru, Kind etwa 6 Jahre alt
Johannes HilligRedaktor News

Am Freitag, um 18.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Lenker auf der Hilfikerstrasse in Sarmenstorf. Auf Höhe des Denner überquerte ein etwa sechsjähriger Knabe die Strasse. Dabei streifte der Aussenspiegel des grauen Subaru den Kopf des Kindes leicht.

Der Lenker hielt sofort an und sprach mit dem Jungen. Dieser war in Begleitung eines etwa elfjährigen Knaben, mutmasslich seinem Bruder. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich die beiden Kinder vom Unfallort.

Um die sechs Jahre alt

Der Automobilist meldete den Vorfall der Polizei. Zur Identität des beteiligten Knaben liegen derzeit keine Angaben vor. Er wird als etwa sechs Jahre alt beschrieben. Er trug ein weisses T-Shirt und eine grüne Jacke und sprach gebrochenes Schweizerdeutsch. Der Bruder war etwa elf bis zwölf Jahre alt und trug eine blau-rot-weisse Mütze.

Personen, die Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Knaben machen können, melden sich direkt beim Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau in Muri (stuetzpunkt.muri@kapo.ag.ch).

