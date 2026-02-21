In Sarmenstorf kam es am Freitag zu einem Unfall: Ein Auto streifte den Kopf eines sechsjährigen Knaben. Die beiden Kinder entfernten sich daraufhin. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun nach dem Jungen.

Unfallort: Hilfikerstrasse, grauer Subaru, Kind etwa 6 Jahre alt

Johannes Hillig Redaktor News

Am Freitag, um 18.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Lenker auf der Hilfikerstrasse in Sarmenstorf. Auf Höhe des Denner überquerte ein etwa sechsjähriger Knabe die Strasse. Dabei streifte der Aussenspiegel des grauen Subaru den Kopf des Kindes leicht.

Der Lenker hielt sofort an und sprach mit dem Jungen. Dieser war in Begleitung eines etwa elfjährigen Knaben, mutmasslich seinem Bruder. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich die beiden Kinder vom Unfallort.

Der Automobilist meldete den Vorfall der Polizei. Zur Identität des beteiligten Knaben liegen derzeit keine Angaben vor. Er wird als etwa sechs Jahre alt beschrieben. Er trug ein weisses T-Shirt und eine grüne Jacke und sprach gebrochenes Schweizerdeutsch. Der Bruder war etwa elf bis zwölf Jahre alt und trug eine blau-rot-weisse Mütze.

Personen, die Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Knaben machen können, melden sich direkt beim Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau in Muri (stuetzpunkt.muri@kapo.ag.ch).