Auf einem Parkplatz in Würenlos kam es zu einem Unfall, als ein 94-Jähriger beim Parkieren Gas- und Bremspedal verwechselte. Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren Objekten und kam an einer Gebäudemauer zum Stillstand.

1/4 Der Senior dürfte Gas und Bremse verwechselt haben. Foto: KAPO AARGAU

Darum gehts 94-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle auf Parkplatz in Würenlos

Verwechslung von Brems- und Gaspedal führt zu Kollision mit Gebäude

Beifahrerin leicht verletzt, hoher Sachschaden, Führerausweis entzogen

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Lenker (94) hat am Freitagmorgen auf einem Parkplatz in Würenlos die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Beim Parkieren dürfte er das Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Aufgrund dessen fuhr er unkontrolliert über einen Grünstreifen, kollidierte mit einem Unterstand für Einkaufswagen, touchierte eine Wand und prallte schlussendlich in eine Gebäudemauer, wodurch das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Unfall wird untersucht

Durch den Aufprall wurde die 94-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie am Unterstand entstanden hoher Sachschaden. Die Mauer sowie die Wand des Gebäudes wurden ebenfalls beschädigt.

«Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Fussgänger auf dem Parkplatz und so wurden keine weiteren Personen verletzt», teilt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Samstag mit. Der Unfall wird nun untersucht.