Darum gehts
- 94-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle auf Parkplatz in Würenlos
- Verwechslung von Brems- und Gaspedal führt zu Kollision mit Gebäude
- Beifahrerin leicht verletzt, hoher Sachschaden, Führerausweis entzogen
Ein Lenker (94) hat am Freitagmorgen auf einem Parkplatz in Würenlos die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
Beim Parkieren dürfte er das Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Aufgrund dessen fuhr er unkontrolliert über einen Grünstreifen, kollidierte mit einem Unterstand für Einkaufswagen, touchierte eine Wand und prallte schlussendlich in eine Gebäudemauer, wodurch das Fahrzeug zum Stillstand kam.
Unfall wird untersucht
Durch den Aufprall wurde die 94-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie am Unterstand entstanden hoher Sachschaden. Die Mauer sowie die Wand des Gebäudes wurden ebenfalls beschädigt.
«Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Fussgänger auf dem Parkplatz und so wurden keine weiteren Personen verletzt», teilt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Samstag mit. Der Unfall wird nun untersucht.