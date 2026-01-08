Darum gehts
- 90-Jährige kollidiert in Neuenhof AG rückwärts mit drei parkierten Fahrzeugen
- Gas- mit Bremspedal verwechselt, beträchtlicher Sachschaden entstanden
- Kantonspolizei nahm Führerausweis ab, keine Verletzten gemeldet
Janine EnderliRedaktorin News
Unfall in Neuenhof AG: Am Mittwochabend wollte eine 90-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto im Dorfkern rückwärts das Parkfeld verlassen. Dabei kollidierte sie mit drei parkierten Fahrzeugen.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, worauf das Fahrzeug unbeabsichtigt rückwärtsfuhr. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Glücklicherweise wurden beim Unfall keine Personen verletzt.
Die Kantonspolizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab.