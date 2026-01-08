Am Mittwochabend kam es in Neuenhof im Dorfkern zu einem Selbstunfall. Eine Seniorin fuhr mit ihrem Auto rückwärts aus dem Parkfeld und kollidierte in der Folge mit drei parkierten Fahrzeugen. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Seniorin (90) crasht in Neuenhof AG in drei parkierte Autos

Darum gehts 90-Jährige kollidiert in Neuenhof AG rückwärts mit drei parkierten Fahrzeugen

Gas- mit Bremspedal verwechselt, beträchtlicher Sachschaden entstanden

Janine Enderli Redaktorin News

Janine Enderli Redaktorin News

Unfall in Neuenhof AG: Am Mittwochabend wollte eine 90-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto im Dorfkern rückwärts das Parkfeld verlassen. Dabei kollidierte sie mit drei parkierten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, worauf das Fahrzeug unbeabsichtigt rückwärtsfuhr. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Glücklicherweise wurden beim Unfall keine Personen verletzt.

Die Kantonspolizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab.