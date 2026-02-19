Auf verschneiter Strasse geriet am Mittwoch ein Auto bei einem Ausweichmanöver in Rümikon ins Rutschen und überschlug sich.

Audi kommt auf verschneiter Strasse ins Rutschen und landet auf dem Dach

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Belchenstrasse ausserhalb von Rümikon AG. Durch anhaltenden Schneefall hatten sich auf dieser Ausserortsstrecke zwischen Fisibach und Siglistorf winterliche Verhältnisse gebildet. Mit Signalkegeln gesichert, stand vor dem Gefälle ein schwerer Sattelzug, dessen Lenker vorsorglich angehalten hatte.

Während der Chauffeur den Verkehr regelte, nahten von Fisibach her zwei Autos. Das vordere, ein Skoda, fuhr langsam am Hindernis vorbei. Der 34-jährige Lenker des nachfolgenden Audi musste bremsen, geriet aber auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen. Um nicht mit dem Skoda zusammenzustossen, wich er nach rechts aus und geriet auf die Böschung. In der Folge kippte der Audi und landete auf dem Dach.

Audi erlitt Totalschaden

Eine Ambulanz brachte den 34-Jährigen zur Kontrolle ins Spital. Am Audi entstand Totalschaden. Da dieser trotzdem noch mit dem Skoda kollidiert war, wurde auch dieser beschädigt.

Für die Bergungsarbeiten und den Winterdienst blieb die Strecke bis gegen 19.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.