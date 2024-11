AEW Energie nutzt brach liegende Fläche für Photovoltaik

Der Aargauer Energiedienstleister AEW Energie hat eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf dem Areal des AEW-Unterwerks in Spreitenbach AG.

Freiflächenanlage in Betrieb

Die AEW Energie AG hat ihre erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Betrieb genommen. Sie befindet sich in Spreitenbach AG. Foto: AEW Energie AG

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Anlage ist bereits seit September in Betrieb und wurde am Dienstag offiziell eröffnet, wie das Aargauer Energieunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Sie umfasst 1414 Solarmodule und hat eine installierte Leistung von 622 Kilowatt. Damit können jährlich rund 140 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Die neue Solaranlage sei ein Beispiel dafür, wie brach liegende und vorbelastete Flächen temporär sinnvoll genutzt werden könnten: Das Unterwerk Spreitenbach musste nach über 40 Jahren Betrieb ersetzt werden. Anstelle der bestehenden Freiluftschaltanlage wurde eine kompaktere gasisolierte Schaltanlage gebaut.

Durch den Rückbau der alten Freiluftschaltanlage stand jedoch eine freie Fläche zur Verfügung, die durch Fundamente, Schächte und Kabelanlagen vorbelastet war.

Die Fläche werde nun vorübergehend für die Solaranlage genutzt und könne bei einem künftig notwendigen Netzausbau allenfalls durch einen Speicher einfach weiterverwendet werden, da die PV-Anlage sehr einfach demontierbar sei.