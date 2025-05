Ein Lastwagen hat am Montagnachmittag in Fischbach-Göslikon AG ein Haus gestreift und ist dann auf dem Trottoir zum Stehen gekommen. Der 54-jährige Chauffeur war zuvor offenbar eingeschlafen.

Ein Sattelschlepper streift ein Haus - der Lenker dürfte eingeschlafen sein. Foto: Kantonspolizei Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei der Kontrolle des Chauffeurs ergab sich auch ein Verdacht auf Drogeneinfluss, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Er musste deshalb eine Blut- und Urinprobe abgeben - und seinen Führerausweis vorläufig auch.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz nach 16 Uhr. Der Lastwagenfahrer fuhr in Richtung Bremgarten durch das Dorf. In einer leichten Linkskurve geriet der Sattelschlepper nach rechts und prallte gegen den Stützpfeiler eines unmittelbar an die Strasse grenzenden Hauses.

Am Lastwagen entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch der Hauspfeiler wurde beschädigt, eine Einsturzgefahr besteht aber nicht.