In einer Wohnung in Stilli AG brach am Sonntagnachmittag ein Brand aus. Die Bewohnerin konnte sich mithilfe von Nachbarn ins Freie retten.

Die Frau wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Foto: KAPO AG

Johannes Hillig Redaktor News

Mehrere Augenzeugen alarmierten am Sonntag, kurz vor 17 Uhr, die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot an. Vor Ort stellten sie fest: Die Wohnung stand in Flammen. Das Feuer war in der Folge rasch gelöscht und die Gefahr einer weiteren Ausbreitung damit beseitigt.

Mithilfe von Nachbarn konnte sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung ins Freie retten. Allerdings erlitt die 24-Jährige schwere Verbrennungen. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Universitätsspital Zürich.

Brandursache noch unklar

Der Brand verwüstete die Wohnung vollständig. Sie ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Im Vordergrund steht ein technischer Vorgang. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.