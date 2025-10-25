DE
Feuer in Lenzburg AG
Eine Person nach Brand in Gefängniszelle im Spital

In einer Zelle des Zentralgefängnisses Lenzburg AG ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Der Insasse der Zelle wurde von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.
In einer Zelle im Zentralgefängnis Lenzburg ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Der Insasse der Zelle musste ins Spital gebracht werden. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDA

Das Feuer brach gegen 18 Uhr aus, wie es weiter heisst. Die Feuerwehr habe den Brand aber rasch löschen können. Die genauen Umstände seien noch unklar und die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Der Insasse der betroffenen Zelle, ein 25-jähriger Algerier, erlitt eine Rauchvergiftung und Brandverletzungen, wie es weiter heisst. Zudem hätten weitere Gefängnisinsassen an Atembeschwerden gelitten und seien vor Ort durch den Rettungsdienst betreut worden.

