In Lenzburg AG wurde ein Bewohner in der Nacht auf Freitag von einem Einbrecher überrascht. Die Polizei nahm zwei algerische Asylbewerber im Alter von 16 und 18 Jahren fest, die mutmassliches Diebesgut bei sich trugen.

Algerier bricht in Haus ein – doch damit hat er nicht gerechnet

Algerier bricht in Haus ein – doch damit hat er nicht gerechnet

Die Kantonspolizei Aargau hat mit Unterstützung von Regionalpolizeien innerhalb kurzer Zeit vier mutmassliche Einbrecher geschnappt. Es handelt sich um junge Asylbewerber aus Algerien. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Einbrecher flüchtet nach Entdeckung in Lenzburg AG, zwei Festnahmen folgen

Tatverdächtige trugen mutmassliches Deliktsgut bei ihrer Festnahme

Algerische Asylbewerber im Alter von 16 und 18 Jahren festgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Unbekannter im Schlafzimmer hat in der Nacht auf Freitag den Bewohner eines Doppeleinfamilienhauses in Lenzburg AG aufgeschreckt. Der Einbrecher flüchtete. Die Polizei nahm zwei tatverdächtige, algerische Asylsuchende im Alter von 16 und 18 Jahren fest.

Nachdem der Bewohner die Kantonspolizei kurz nach 3 Uhr informiert hatte, nahmen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Regionalpolizeien Lenzburg und Oberes Fricktal die Fahndung auf.

Dringender Tatverdacht

Am Bahnhof in Lenzburg hielt die Regionalpolizei zwei Tatverdächtige an, die dem Signalement entsprachen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Beide hätten mutmassliches Deliktsgut bei sich getragen. Sie seien unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen worden.

Bereits zuvor hatte die Polizei am Donnerstagabend in Stein AG zwei algerische Asylsuchende im Alter von 16 und 18 Jahren festgenommen. Sie seien um Häuser geschlichen und hätten eine unverschlossene Türe geöffnet.