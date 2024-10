Der Fahrer bemerkte in Richtung Triengen im Kanton Luzern fahrend, dass sein Fahrzeug instabil wurde. Alle Versuche, den Lastwagen zu stabilisieren, missglückten.

Sattelschlepper kippt in Moosleerau AG zur Seite

Sattelschlepper kippt in Moosleerau AG zur Seite

Nach dem Unfall um 11 Uhr blieb die Strasse zwischen Moosleerau AG ... Foto: Kantonspolizei Aargau 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Sattelschlepper ist am Mittwochmorgen in Moosleerau AG von der Strasse abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Chauffeur blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Der 54-jährige Chauffeur sei kurz vor 11 Uhr von Moosleerau in Richtung Triengen LU unterwegs gewesen und habe bemerkt, dass seine Fahrzeugkombination ins Schaukeln geriet. Trotz seiner Bemühungen, das Gefährt abzubremsen, geriet er mit den Rädern rechts ins Wiesland und der Sattelschlepper kippte ins Strassenbord hinunter, wie die Polizei schreibt.

Der Chauffeur habe den Lastwagen selbstständig und unverletzt verlassen können. Er sei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. An Fahrzeug und Ladung sei erheblicher Sachschaden entstanden. Wegen der herausfordernden Bergungsarbeiten war die Strecke bis 20 Uhr gesperrt.