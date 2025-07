Fahrer (25) wollte Wildschweinen ausweichen BMW landet in Dürrenäsch AG in Maisfeld

Am Sonntagabend hat ein BMW-Fahrer in Dürrenäsch AG die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto landete in einem Maisfeld.

