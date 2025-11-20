DE
Erste Flocken in Wohlen AG
Levin rutscht die Schnee-Rutsche hinab

Kälteeinbruch in der Schweiz: Heute gabs Schnee bis ins Flachland – erstmals in dieser Saison.
Publiziert: vor 24 Minuten
