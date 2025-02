Ein alkoholisierter Alfa-Romeo-Lenker kollidierte am Donnerstagnachmittag im Habsburgtunnel mit der Tunnelwand. Er war kurzzeitig eingeschlafen.

1/2 Der Autofahrer verunfallte am Eingang des Habsburgtunnels auf der Autobahn A3. Foto: Kantonspolizei Aargau

Auf einen Blick Alfa-Romeo verunfallt im Habsburgtunnel auf A3. Fahrer war eingeschlafen

Fahrer unter Alkoholeinfluss und Verdacht auf Drogenkonsum, ins Spital gebracht

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag verunfallte der Fahrer eines Alfa-Romeo am Eingang des Habsburgtunnels auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Basel. Das Auto touchierte zunächst die Mittelleitplanke, wurde auf die rechte Seite geschleudert, kollidierte dort mit der Tunnelwand und kam schliesslich mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Normalstreifen im Tunnel wurde gesperrt und eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau eilte zur Hilfe. Beim Eintreffen der Patrouille gab der Lenker (50) an, unverletzt zu sein. Das Auto war jedoch stark beschädigt.

Blut- und Urinproben entnommen

Ersten Aussagen zufolge war der Fahrer während der Fahrt eingeschlafen. Die Überprüfung der Fahrfähigkeit ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Zudem bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Zur Klärung seines Zustandes wurde der Mann ins Spital gebracht, wo ihm Blut- und Urinproben entnommen und er auf Verletzungen untersucht wurde.

Der Führerausweis des Fahrers wurde vorläufig eingezogen. Die Fahrbahnen der Autobahn wurden kontrolliert und danach wieder komplett freigegeben.