Ein bewaffneter Mann hat im August gleich zweimal dasselbe Schmuckgeschäft überfallen. Am Montag konnte er verhaftet werden. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Gleich zweimal innert einer Woche wurde ein Schmuckgeschäft an der Vorderen Vorstadt in Aarau überfallen. Am Dienstag, 13. August sowie am darauffolgenden Montag, 26. August betrat ein bewaffneter Mann dasselbe Geschäft. Bei den Überfällen erbeutete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken. Kurze Zeit später konnte ein für die Raubüberfälle dringend tatverdächtiger Mann (28) verhaftet werden.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat ein Strafverfahren wegen Raubes gegen den Mann eröffnet, wie sie am Dienstag mitteilt. Das zuständige Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.