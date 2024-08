Ein Grossbrand erschütterte am Freitag eine Baustelle in Frick AG. Ein Leserreporter beschreibt enorme Explosionen und aufgeregte Mitarbeiter.

Grossbrand auf Baustelle in Frick AG

Grossbrand auf Baustelle in Frick AG

Auf einer Baustelle in Frick AG brennt es.

In Frick AG ist auf einer Baustelle am Dienstag ein Grossbrand ausgebrochen. «Es waren enorme Explosionen zu hören», erzählt ein Blick-Leserreporter, der einen Notruf absetzte. «Die Mitarbeiter waren voller Aufregung», so der Leserreporter weiter. Eines der Feuerwehrautos vor Ort soll zudem einen Baum gerammt haben.

«Das Feuer erfasste schnell das auf dem Dach gelagerte Baumaterial», erzählt ein weiterer Leserreporter «Mehrere Explosionen, vermutlich durch Gasflaschen verursacht, waren zu hören.»

Bilder und Videos zeigen hohe, dicke Rauchwolken. Was genau den Brand auslöste und ob es Verletzte gibt, blieb zunächst unklar. Die Polizei bestätigt den Einsatz, gibt aber keine weiteren Informationen bekannt.