Energie Kanton Aargau will sich neue Energieziele setzen

Der Aargauer Regierungsrat will in den kommenden zehn Jahren rund 150 bis 180 Millionen Franken in Energie-Massnahmen stecken: Er hat die kantonale Energieplanung für 2026 bis 2035 überarbeitet und am Freitag in die Anhörung geschickt.

Publiziert: vor 49 Minuten