In Wettingen AG entkam ein Einbrecher der Polizei, indem er über einen Wildschutzzaun kletterte und die Autobahn überquerte. Trotz des waghalsigen Manövers kam es zu keiner Kollision.

Einbrecher flüchtet in Wettingen AG zu Fuss über Autobahn

Einsatz in Wettingen AG

Die Kantonspolizei Aargau sucht einen Einbrecher, der mit einem «waghalsigen Fluchtmanöver» entkommen ist. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach einem Einbruch in einen Recycling-Betrieb in Wettingen AG ist der Täter flüchtig: Er entkam in der Nacht auf Dienstag einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau, indem er über einen Wildschutzzaun kletterte und dann die Autobahn überquerte.

Von einem «waghalsigen Fluchtmanöver» schreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung vom Dienstag. Der unbekannte Täter habe sein Leben riskiert – nur mit viel Glück sei es beim leichtsinnigen Überqueren der Autobahn zu keiner Kollision gekommen.

Kurz nach 01.00 Uhr hatte der Betreiber eines Recycling-Betriebs in Wettingen einen Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert, wie diese in ihrer Mitteilung weiter festhält. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei rückten in der Folge aus.

Die Mitglieder einer Patrouille sichteten dann eine Person, auf die die Beschreibung des Einbrechers passte. Sie verloren ihn aber nach dessen Flucht über die Autobahn aus den Augen.

Der flüchtige Täter hatte beim Recyclingcenter ein Fenster aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde und was er entwendet hat, wird gemäss Polizeiangaben nun untersucht. Zudem wird abgeklärt, ob allenfalls Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen bestehen.