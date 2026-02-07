In der Aargauer Gemeinde Staufen entdeckte die Polizei am Freitag zwei Tote. Eine besorgte Drittperson alarmierte zuvor die Polizei.

In einer Wohnung in Staufen AG entdeckte die Polizei zwei tote Personen. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte den Fund auf Blick-Anfrage.

Derzeit gebe es keinen Hinweis auf Dritteinwirkung. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

«Es ist ein ganz tragischer Fall»

Eine Drittperson meldete der Polizei am Freitag, kurz nach 14 Uhr, dass sie sich um den Verbleib der Personen sorge. Eine Patrouille rückte an die betreffende Adresse aus und verschaffte sich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren der Wohnung wurden die zwei leblosen Personen aufgefunden.

Gegenüber Blick bestätigt der Gemeindeammann, dass ein Rentner und seine Frau gestorben seien. Die Betroffenen seien Anfang siebzig gewesen. «Es ist ein ganz tragischer Fall», so Braun. Er sei in Gedanken bei den Angehörigen und möchte ihnen sein Beileid aussprechen. «Man kann irgendwie gar nicht glauben, dass so etwas in einem Dorf passieren kann», erklärt der bestürzte Gemeindeamman.