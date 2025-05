In Oftringen läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Der Grund: Mehrere Personen flüchteten in der Nacht vor einer Polizeikontrolle. Die Einsatzkräfte suchen nach einem oder mehreren Autos.

Einsatz in Oftringen AG

1/4 Die Polizei fahndet nach den Personen. Foto: Leserreporter

Ein Blick-Leser meldet am Montagmorgen einen grösseren Polizeieinsatz in Oftringen AG. «Seit 3.50 Uhr fahnden Polizisten nach drei Personen. Was ist hier passiert?», fragt sich der Leserreporter. Der Einsatz sei immer noch im Gang.

Bilder des Lesers zeigen, wie Beamte mit Taschenlampen und Hunden nach Personen suchen. Auch am Montagmorgen sind die Einsatzkräfte noch in den Quartieren der Aargauer Gemeinde unterwegs.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Aargau einen laufenden Einsatz. In der Nacht sei mindestens ein Auto mit mehreren Personen vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn geflüchtet. Nun wird vermutet, dass sie sich in Oftringen aufhalten. Warum die Personen vor der Polizei geflüchtet sind, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt die Hintergründe einer möglichen Straftat.

+++Update folgt+++