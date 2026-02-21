Ein Mann belästigte am 20. Februar 2026 in einem S9-Zug eine Frau. Drittpersonen griffen ein und alarmierten die Polizei. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun die betroffene Frau und weitere Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann belästigt Frau in Zug der S9 Richtung Lenzburg am Freitag

Mutmasslicher Täter ist ein 35-jähriger Eritreer, Frau bleibt unbekannt

Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise per E-Mail entgegen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Am Freitag ging bei der Kantonspolizei Aargau um 21 Uhr die Meldung ein, dass es in einem Zug der S9 von Eschenbach in Richtung Lenzburg zu einer Belästigung gekommen sei. Mehrere Drittpersonen griffen ein und meldeten den Vorfall der Kantonspolizei Aargau.

Die betroffene Frau verliess den Zug in Hallwil. Ihre Identität ist derzeit nicht bekannt.

Polizei sucht Opfer

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Aargau den mutmasslichen Täter, ein 35-jähriger Eritreer, identifizieren.

Die Kantonspolizei Aargau sucht die geschädigte Frau sowie weitere Auskunftspersonen. Insbesondere die Frau, die den Zug in Hallwil verliess, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt der Stützpunkt Lenzburg per E-Mail unter stuetzpunkt.lenzburg@kapo.ag. ch entgegen.