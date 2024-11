Betrunkener Algerier nach Unfall mit gestohlenem Auto verhaftet

Ein betrunkener Fahrer verursachte am Samstagmorgen in Wallbach AG einen Unfall mit einem gestohlenen Auto. Der Algerier und sein Beifahrer flüchteten, wurden aber später festgenommen.

Bei einem Unfall in Wallbach AG ist ein Autolenker verletzt worden. Der Unfallverursacher war betrunken in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs. Foto: Kantonspolizei Aargau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein alkoholisierter Autolenker hat am Samstagmorgen auf einem Waldweg in Wallbach AG mit einem als gestohlen gemeldeten Auto eine Kollision mit einem anderen Auto verursacht. Der Algerier und sein Beifahrer flüchteten in der Folge von der Unfallstelle. Die 23 und 28 Jahre alten Männer wurden nach einer Fahndung festgenommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Beide waren alkoholisiert. Im vor einigen Tagen als gestohlen gemeldeten Auto fand die Polizei zudem Deliktsgut.

Der Fahrer des zweiten Autos wurde bei der Kollision verletzt. Der 77-Jährige konnte den Unfall trotz Ausweichmanövers nicht verhindern. Der Unfallverursacher war mutmasslich zu schnell unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken, wie die Polizei weiter mitteilte.