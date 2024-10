Am Sonntagabend kam es in Mumpf im Kanton Aargau zu einem schweren Unfall. Der betrunkene Autofahrer (63) musste ins Spital gebracht werden.

Bei einem schweren Unfall in Mumpf AG wurde ein 63-Jähriger verletzt. 1/2

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 20 Uhr am Sonntagabend kam ein Autofahrer (63) von der Strasse ab. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 63-Jährige in einem Dodge Challenger Richtung Obermumpf, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er fuhr die Böschung hoch und flog in Folge auf die Strasse zurück, überquerte diese und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.

Der Wagen blieb total demoliert in der Leitplanke hängen. Der 63-Jährige war im Wrack eingeklemmt, aber ansprechbar, wie die Polizei schreibt. Die Feuerwehr musste ihn aus seiner misslichen Lage befreien, worauf ihn eine Ambulanz ins Spital brachte. Nähere Angaben zu seiner Schwere seiner Verletzungen liegen bislang nicht vor.

Wie die Polizei bereits vor Ort feststellte, war der Unfallverursacher stark alkoholisiert. Er musste im Spital eine Blutprobe abgeben. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis ab und stellte zudem den Unfallwagen für weitere Abklärungen sicher. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache sind im Gange.