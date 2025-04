Eine 63-jährige Autofahrerin verursachte in Gebenstorf AG einen Unfall, als sie versuchte, am Steuer Birchermüesli zu essen. Ihr Wagen kollidierte mit einem Lichtmast und einem Strommast, bevor er am Hang zum Stillstand kam. Die Frau blieb unverletzt.

Darum gehts 63-jährige Autolenkerin verunfallt beim Essen eines Birchermüeslis am Steuer

Fahrzeug kollidierte mit Lichtmast und Strommast, kam am Hang zum Stillstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken, Lenkerin blieb unverletzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine 63-jährige Autolenkerin ist am Freitagmorgen in Gebenstorf AG mit ihrem Wagen von der Strasse abgekommen – ihr Fahrzeug prallte zunächst in einen Lichtmast, der umknickte und kam dann nach der Kollision mit einem hölzernen Strommast am Hang zum Stillstand. Unfallursache: ein Birchermüesli

Die Lenkerin sei um 08 Uhr auf der Birmenstorferstrasse unterwegs gewesen, teilte die Aargauer Kantonspolizei mit. Sie habe Zeit sparen und ihr Frühstück am Steuer einnehmen wollen. «Das Vorhaben missglückte jedoch», heisst es in der Mitteilung.

Die Frau blieb unverletzt. Am Fahrzeug und an den beiden Masten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken. Die Polizei hat die abgelenkte Lenkerin angezeigt.