Chauffeur verliert Kontrolle über Lieferwagen Anhängerzug blockierte Autobahneinfahrt in Hunzenschwil AG

Ein verunfallter Anhängerzug hat am Mittwochabend die Autobahneinfahrt Aarau-Ost in Hunzenschwil AG blockiert. Der Lenker des total beschädigten Lieferwagens wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.