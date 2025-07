Brand Sachschaden nach Brand in Altersheim in Niederlenz AG

Ein Brand in einem Altersheim in Niederlenz AG hat am Dienstagabend beträchtlichen Sachschaden verursacht. Personen wurden nicht verletzt. Etliche Bewohnerinnen und Bewohner wurden laut Polizeiangaben in anderen Bereichen des Hauses untergebracht.

Publiziert: 10:54 Uhr | Aktualisiert: 11:07 Uhr