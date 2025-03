Brand Beträchtlicher Sachschaden bei Hausbrand in Niederwil AG

Ein Wohnungsbrand in einem Haus in Niederwil AG hat am Donnerstagmorgen zu einem beträchtlichen Sachschaden geführt. Weil der Brand frühzeitig entdeckt wurde, konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung des Feuers verhindern, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Publiziert: vor 40 Minuten