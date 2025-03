Am Donnerstagabend kam es zu einem Vollbrand eines Bauernhauses in Erlinsbach AG. Eine Person wurde leicht verletzt. Auch Nachbarn mussten wegen des Feuers evakuiert werden.

Bauernhaus in Erlinsbach AG brennt lichterloh

In Erlinsbach AG kam es am Donnerstag zu einem Brand eines Hauses.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein Feuer hält die Einsatzkräfte in Erlinsbach AG auf Trab. Bilder, die Blick vorliegen, zeigen ein brennendes Obergeschoss und einen brennenden Dachstock. Eine meterhohe Rauchsäule türmt sich über dem Haus.

Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick sagt, handelt es sich um ein Haus mit zwei Wohnungen. In einer Wohnung lebe ein älterer Mann. Dieser habe versucht, den Brand zu löschen – und sei dabei leicht verletzt worden. In der anderen Wohnung lebt gemäss Polizei eine Frau. Sie blieb unverletzt. Beide Personen befinden sich demnach in Sicherheit.

Die unmittelbar angrenzenden Häuser wurden zeitweise aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Bewohner konnten gemäss Polizei aber inzwischen wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Wie steht es um das brennende Haus? Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, erklärt der Polizeisprecher gegenüber Blick. Das zerstörte Haus sei jedoch nicht mehr bewohnbar.