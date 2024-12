Besitzer des Magazins nach Frontal-Crash in Umiken AG schockiert «Wird schwierig, die Geräte zu ersetzen»

Fitim Ismaili (25) war gerade am Arbeiten, als in Umiken AG ein 15-Jähriger mit einem SUV auf der Flucht vor der Polizei in das Magazin seiner Hauswartfirma gekracht ist. Der Schaden sei beträchtlich, sagt Ismaili. Ausgelaufene Farbe habe Maschinen von ihm zerstört.