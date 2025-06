Am Freitagabend brennen in einem Autobahntunnel bei Neuenhof AG mehrere Autos. Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt.

1/4 Ein Leserreporter nahm die brennenden Fahrzeuge auf. Foto: Leserreporter

Darum gehts Mehrere Fahrzeuge brennen im Tunnel auf der Autobahn A1

Starke Rauchentwicklung führte zur Evakuierung mehrerer Personen

Vier Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Ein Leserreporter filmt am Freitagabend gegen 20 Uhr das Unfassbare: Auf der Autobahn A1 bei Neuenhof AG brennt in einem Tunnel nicht nur ein Auto, sondern gleich mehrere Fahrzeuge.

Dominic Zimmerli, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Aargau, bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Ein Auto sei vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. «Das Feuer hat dann drei weitere Fahrzeuge in der Nähe in Brand gesetzt», so Zimmerli. Im Tunnel kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. «Bislang wurden uns keine Verletzten gemeldet», sagt Zimmerli weiter. Mehrere Personen mussten aus Fahrzeugen, die in der Nähe des Brandgeschehens stoppten, evakuiert werden, damit die Rauchentwicklung für sie nicht zur Gefahr wird.

Leserreporter: Ausfahrt Wettingen AG gesperrt

Die A1 wurde komplett gesperrt. Folglich meldete der Touring Club Schweiz (TCS) gegen 19.55 Uhr, dass der Abschnitt zwischen Wettingen-Ost und Neuenhof AG gesperrt wurde. Reisende aus Bern in Richtung Zürich sollen ab der Verzweigung A1 Wiggertal via A2/A14/A4/A3 fahren. Reisende aus Basel in Richtung Zürich wird empfohlen ab der Verzweigung A2 Augst BL via A2/A1 zu fahren. Reisende aus Rheinfelden sollen in Richtung Zürich ab der A3-Verzweigung via A3/A2/A1 fahren.

Ein weiterer Leserreporter filmte in Wettingen AG mehrere Fahrzeuge auf dem Weg zum Einsatz. Er berichtete zudem, dass die Ausfahrt Wettingen AG gesperrt wurde.

+++ Update folgt. +++