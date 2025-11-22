DE
FR
Abonnieren

Bargeld erbeutet
Raubüberfall auf Postfiliale in Wettingen AG

In Wettingen AG hat am Freitag ein Unbekannter mit einer Waffe die Postfiliale überfallen. Er erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.
Publiziert: vor 26 Minuten
Teilen
Anhören
In Wettingen AG hat am Freitag ein Unbekannter mit einer Waffe die Postfiliale überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Raubüberfall kam es kurz nach 16.30 Uhr. Ein vermummter Mann betrat laut Polizeiangaben das Geschäft und forderte von einem Angestellten Geld, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Dabei habe er diesen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Mit Bargeld flüchtete der Täter anschliessend in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen blieb der Mann bislang laut Mitteilung unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen