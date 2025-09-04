Auf der Autobahn von Dietikon ZH Richtung Baden AG brennt ein Fahrzeug. Leservideos- und Bilder zeigen den lodernden BMW.

BMW steht auf A3 in Flammen

Auf der Autobahn A3 Autobahn A1 steht ein Fahrzeug in Flammen. Foto: Leserreporter

Ein Teil der Autobahn A3 ist am Donnerstagvormittag gesperrt. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug. Bilder und Videos eines Blick-Lesers zeigen den in Flammen stehenden BMW.

Wie Mediensprecher Kenneth Jones von der Kantonspolizei Zürich bestätigt, läuft aktuell ein entsprechender Einsatz. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Gemäss ersten Erkenntnissen konnte sich die lenkende Person in Sicherheit bringen.

Weitere Informationen konnten zurzeit nicht erteilt werden.

++Update folgt++