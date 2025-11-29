Mann in Baden AG bei Schlägerei niedergestochen

In Baden gab es am Samstagabend einen Grosseinsatz der Polizei. Offenbar wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Gewalttat in Baden AG: Am Samstagabend wurde um ca. 21 Uhr ein Mann im Zusammenhang mit einer Schlägerei mit einem Messer niedergestochen, wie ein Leserreporter berichtet. «Es hat zwei Gruppen gegeben, die miteinander im Schlagabtausch waren», sagte der Leser zum Blick. Dann sei ein Mann mit einer weissen Jacke am Boden gelegen.

«Es war schockierend», so der Leser. Er habe in der Menge gehört, dass der Mann mehrere Stichwunden habe. Die Polizei habe versucht, den Verletzten zu reanimieren.

Nach dem Eintreffen der Polizei sei zunächst minutenlang kein Krankenwagen gekommen. Die Polizei habe einen Mann festgenommen.

Die Innenstadt von Baden wurde im Bereich des McDonald's abgesperrt. Nach 23 Uhr war die Polizei laut dem Leser weiterhin vor Ort. Die Polizei bestätigte gegenüber Blick den Einsatz. Sie machte keine weiteren Angaben zum Vorfall. Am Sonntag soll eine Pressemitteilung folgen.

