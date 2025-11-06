Autolenker wird in Oberkulm AG von Zug erfasst

Ein Auto und ein Zug der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) sind am Mittwochabend in Unterkulm AG auf einem Bahnübergang kollidiert. Der Zug schob das Auto des 63-jährigen Lenkers mehrere Meter vor sich her. Es blieb bei Sachschaden.

Ein Zug der Wynen- und Suhrentalbahn stiess dieses Auto nach einer Kollision mit einem Auto in Oberkulm AG mehrere Meter vor sich her. Der 63-jährige Autolenker blieb unverletzt. Foto: Handout Kantonspolizei Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag weiter mitteilte, war es kurz vor 20.00 Uhr zur seitlich-frontalen Kollision gekommen. Der Lenker sei auf der Hauptstrasse in Richtung Teufenthal AG gefahren.

Bei der Verzweigung am Zentrumsplatz beabsichtigte er, nach links in die Böhlerstrasse abzubiegen, wie die Kantonspolizei berichtete. Ein vorausfahrendes Fahrzeug habe angehalten, um ebenfalls in diese Richtung abzubiegen. Der Lenker habe dieses überholt und sei auf den Bahnübergang gefahren.

Zur gleichen Zeit nahte ein Zug der WSB, die zu Aargau Verkehr gehört. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision. Am Auto und am Zug entstand laut Angaben der Polizei Sachschaden. Der Unfalllenker wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.