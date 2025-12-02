Zwei schwere Unfälle auf der A3 Richtung Zürich am Montagabend: Ein 18-Jähriger überschlug sich mit seinem BMW, später raste ein Auto in einen Sattelzug am Stauende. Der 50-jährige deutsche Fahrer starb trotz Reanimationsversuchen. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

A3 musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich haben sich am späten Montag zwei schwere Verkehrsunfälle. Zunächst überschlug sich gegen 20.50 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW, worauf sich rasch ein Rückstau bildete. Am Stauende stand ein Sattelzug. Gegen 23.40 Uhr raste ein Personenwagen ungebremst in dessen Heck, wie BRK News berichtet.

Der 50-jährige deutsche Lenker wurde dabei tödlich verletzt. Ersthelfer fanden den Mann leblos im völlig zerstörten Fahrzeug vor und leiteten sofort Wiederbelebungsmassnahmen ein. Der später eintreffende Rettungsdienst setzte die Reanimation fort, jedoch ohne Erfolg.

Die A3 musste in Richtung Zürich während mehrerer Stunden vollständig gesperrt werden, was zu erheblichem Rückstau und langen Wartezeiten führte.