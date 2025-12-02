DE
FR
Abonnieren

Auf A3 im Aargau
Autofahrer (†50) prallt ungebremst in Sattelzug und stirbt

Zwei schwere Unfälle auf der A3 Richtung Zürich am Montagabend: Ein 18-Jähriger überschlug sich mit seinem BMW, später raste ein Auto in einen Sattelzug am Stauende. Der 50-jährige deutsche Fahrer starb trotz Reanimationsversuchen. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.
Publiziert: vor 46 Minuten
Kommentieren
Der tödliche Autounfall am späten Montag auf der A3 in Mumpf AG.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • Zwei schwere Verkehrsunfälle auf A3 Richtung Zürich, ein Todesopfer
  • Ersthelfer leiteten sofort Wiederbelebungsmassnahmen ein, jedoch ohne Erfolg
  • A3 musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
new.jpg
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich haben sich am späten Montag zwei schwere Verkehrsunfälle. Zunächst überschlug sich gegen 20.50 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW, worauf sich rasch ein Rückstau bildete. Am Stauende stand ein Sattelzug. Gegen 23.40 Uhr raste ein Personenwagen ungebremst in dessen Heck, wie BRK News berichtet.

Der 50-jährige deutsche Lenker wurde dabei tödlich verletzt. Ersthelfer fanden den Mann leblos im völlig zerstörten Fahrzeug vor und leiteten sofort Wiederbelebungsmassnahmen ein. Der später eintreffende Rettungsdienst setzte die Reanimation fort, jedoch ohne Erfolg.

Die A3 musste in Richtung Zürich während mehrerer Stunden vollständig gesperrt werden, was zu erheblichem Rückstau und langen Wartezeiten führte.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen