Arbeitsmarkt Aargauer Arbeitslosenquote klettert auf 2,7 Prozent

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote wie in der gesamten Schweiz im August leicht gestiegen. Die Quote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zu. Die Quote im Aargau liegt weiterhin über dem Schweizer Mittelwert von 2,4 Prozent.