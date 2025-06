Arbeit Aargau bietet Laufbahnberatung für Geringqualifizierte gratis an

Personen mit tiefem Einkommen können im Kanton Aargau ab dem kommenden Jahr eine kostenlose Laufbahnberatung in Anspruch nehmen. Damit will der Regierungsrat unter anderem den Fachkräftemangel lindern, wie er am Freitag mitteilte.

