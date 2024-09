Vor dem Bezirksgericht Bremgarten AG wird ab Montag ein dramatischer Fall verhandelt. Angeklagt sind die Eltern und die Grossmutter der im Mai 2020 in Hägglingen AG getöteten Sophie (†3). Sie sollen das Mädchen skrupellos ermordet haben. Blick ist am Prozess dabei.

In einer Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus in Hägglingen AG geschah im Mai 2020 die schreckliche Tat. Die angeklagten Eltern wohnen inzwischen nicht mehr hier.

Ralph Donghi Reporter News

Es ist ein besonders schrecklicher Fall, der sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hägglingen AG abgespielt hatte und ab Montag vor Gericht verhandelt wird. Am frühen Morgen des 7. Mai 2020 kam bei der kantonalen Notrufzentrale ein Anruf herein. Emilie T.* (31) und Urs D.* (33) meldeten, dass sie ihre Tochter Sophie T.* (†3) leblos im Kinderbett vorgefunden hätten. Was ist da bloss passiert?

Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Doch sie konnten nur noch den Tod des kleinen Mädchens feststellen. Da die Todesursache nicht klar war und Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen wurde, liess die Staatsanwaltschaft noch am selben Tag eine Obduktion durchführen. Resultat: Bei der toxikologischen Untersuchung fanden die Spezialisten der Rechtsmedizin MDMA (Ecstasy) im Blut des Opfers. Die Todesursache: Ein herbeigeführter Sauerstoffmangel.

Eltern und Grossmutter verhaftet – dann wieder frei

Die Eltern sowie die Grossmutter (52) der toten Sophie wurden daraufhin verhaftet. Der dringende Tatverdacht: Die Deutschen sollen die Dreijährige getötet haben. Im Verlauf der intensiven Untersuchung wurden schliesslich alle drei Beschuldigten aus der Haft entlassen – mit Auflagen.

Letzten Oktober schrieb die Staatsanwaltschaft: Gemäss der Vorakten war das Kind «wegen einer zerebralen Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitlebens auf intensive Pflege und Rundumbetreuung angewiesen». Zudem kam ans Licht, «dass die Eltern bereits in den Monaten zuvor versucht hatten, das Mädchen mit betäubenden Substanzen zu töten».

«Ich habe das nur für sie gemacht»

In der «Aargauer Zeitung» redeten die Eltern letzten Herbst. «Wir haben unsere Tochter erlöst», sagten sie. Weiter berichteten sie, sie hätten ihrer Tochter an jenem Abend Ecstasy in den Gute-Nacht-Schoppen gemischt. Als die Droge wirkte, hätten sie ihr Kind mit einem Tuch erstickt. «Sie hat unter ihrem eigenen Leben gelitten», sagte die Mutter. «Sie hätte nie ein schönes Leben führen können.»

Sophie soll an einer schweren Zerebralparese, einer Schädigung am Hirn, gelitten haben. Sie soll Krämpfe sowie Schmerzen gehabt haben und habe nicht selbst schlucken, gehen oder sprechen können. Dies alles für den Rest ihres Lebens, da die Erkrankung nicht heilbar gewesen sei.

Weiter sagten die Eltern: «Es hat wehgetan, dass man keinen Einfluss auf ihre Gesundheit nehmen konnte, dass man nichts machen konnte, um ihr zu helfen.» Sie hätten gemeinsam beschlossen, ihre Tochter zu «erlösen». Der Kindsvater habe das «schmerzloseste» Medikament besorgt.

An jenem Abend gab die Mutter ihrer Tochter den präparierten Schoppen. «Wir haben einfach einen Schlussstrich gezogen, dass sie nicht mehr leidet», sagte der Vater der «AZ». Nach der Festnahme gab Emilie T. die Tat zu: «Ich habe das nicht für mich gemacht. Ich habe das nur für sie gemacht.» Später war auch Urs D. geständig.

Plädiert Verteidigung auf Totschlag?

Die Staatsanwaltschaft wird auf Mord und mehrfachen versuchten Mord plädieren. Dies aufgrund der besonderen Skrupellosigkeit bei der Tat. Sie will für die Mutter und den Vater je 18 Jahre Freiheitsstrafe und 15 Jahre Landesverweis fordern. Die Grossmutter soll fünf Jahre Freiheitsstrafe und ebenfalls 15 Jahre Landesverweis erhalten – wegen Gehilfenschaft zum Mord.

Die Verteidigung wird offenbar auf Totschlag plädieren. Dabei handeln Täter unter grosser seelischer Belastung oder in einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung.

Der mehrtägige Prozess startet am Montag um 9 Uhr vor dem Bezirksgericht in Bremgarten AG. Die Urteile sollen am Freitag verkündet werden.

Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

* Namen geändert