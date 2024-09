21'500 Eintritte am Animationsfilm-Festival Fantoche

Das internationale Festival für Animationsfilm Fantoche in Baden hat bei seiner 22. Ausgabe 21'500 Eintritte verzeichnet. Es wandte sich dieses Jahr von der polemischen Gegenwart ab und setzte auf «All We Need is Love». Gastland war Österreich.

Im internationalen Wettbewerb gewann «This Is a Story Without a Plan» von Cassie Shao aus den USA den Preis «Best Film», wie die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mitteilten. Begonnen hatte das Festival am 3. September.

«Pear Garden» von Shadab Shayegan aus Deutschland erhielt unter anderem den internationalen Publikumspreis. Im Schweizer Wettbewerb wurde «Sans voix» von Samuel Patthey als «Best Swiss» ausgezeichnet, der auch den Swiss Youth Award erhielt. Der Schweizer Publikumspreis ging an «Dieter» von Rolf Broennimann.

Die Kinderjury kürte «Bubbles» von Lezhi Xiao aus China zum «Best Kids», während «The Swineherd» von Magnus Igland Møller und Peter Smith aus Dänemark den Kinderpublikumspreis erhielt.

Aussergewöhnlich waren in diesem Jahr drei neue Langfilme mit Schweizer Beteiligung, wie die Organisatoren weiter mitteilten. Neben dem Eröffnungsfilm «Sauvages» (Claude Barras, CH 2024) waren das «Reise der Schatten» (Yves Netzhammer, CH 2024) und «Invelle - Nowhere» (Simone Massi, I/CH 2023). Das sei erfreulich, denn in der Schweiz fehle es noch an grossen Animationsstudios, wie man sie etwa aus den USA, Japan oder Frankreich kenne.

Mit den diesjährigen 21'500 Eintritten stieg die Besucherzahl im Vergleich zu den letzten zehn Jahren an. Das liegt gemäss den Organisatoren an den wieder steigenden Kinozahlen. Insgesamt zeigte das 22. Fantoche 224 animierte Kurz- und Langfilme. Die Ausgabe 2025 findet vom 2. bis 7. September statt.