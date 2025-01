Algerier (15) gefasst Polizeihund «Tyron» spürt in Baden AG jungen Einbrecher auf

Ein Polizeihund hat am frühen Mittwochmorgen in Baden AG einen jungen Einbrecher aufgespürt. Ein Hausbewohner alarmierte die Polizei, nachdem jemand in sein Haus eingedrungen war und zwei Personen die Flucht ergriffen hatten, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.