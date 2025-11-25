In Oberentfelden AG kam es zu einem mysteriösen Vorfall bei einem Autohaus. Ein weisser SUV fuhr gegen die Glasfassade und eine Ladesäule, verursachte erheblichen Schaden und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug und Zeugen.

Verwüstung am Unfallort. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Unfall statt Einbruch: Weisser SUV beschädigt Autocenter in Oberentfelden AG

Videoaufnahmen zeigen langsam fahrendes Auto, das gegen Glasfassade prallt

Vorfall ereignete sich kurz vor 4.30 Uhr, Sachschaden ist beträchtlich

Marian Nadler Redaktor News

Eine beschädigte Scheibe, Glasscherben am Boden und eine abgerissene Ladesäule: Was wie ein Einbruch aussah, entpuppte sich in Oberentfelden AG als Unfall. Was war passiert?

Betroffen war das Autocenter Gräub an der Industriestrasse, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Dessen Personal fand am Dienstagmorgen zu Arbeitsbeginn eines der grossen Glasfenster des Ausstellungsraumes eingeschlagen vor. Dazu lag eine der Ladesäulen ausgerissen am Boden. Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich.

Wo ist der Unfall-SUV?

Was zunächst wie einer der berüchtigten Rammbock-Einbrüche aussah, entpuppte sich rasch als Unfall. So zeigen die Videoaufnahmen der Überwachungskameras, wie ein weisser Wagen kurz vor 4.30 Uhr in langsamer Fahrt die Hemmschwelle überrollt und gegen die Glasfassade prallt. Danach fährt er wieder weg. Welche Absichten die unbekannte Person am Steuer zu dieser frühen Morgenstunde auf dem Gewerbeareal verfolgte, ist indes unklar.

Die Kantonspolizei in Aarau sucht den Lenker oder die Lenkerin eines weissen Mercedes-SUV. Dieser muss vorne erheblich beschädigt sein. Zudem werden Augenzeugen gesucht.