Mutmasslich betrunken verursachte ein Automobilist am Montagabend bei Niederwil AG eine heftige Frontalkollision. Während er ebenfalls verletzt wurde, befindet sich die Lenkerin des anderen Autos in kritischem Zustand im Spital.

Heftige Frontalkollision unter Alkoholeinfluss in Niederwil AG

In Niederwil AG kam es zu einer Frontalkollision von zwei Autos.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 30. Dezember um 18.20 Uhr auf der Gnadenthalerstrasse ausserhalb von Niederwil AG. Auf einer schmalen Seitenstrasse vom Gebiet Fändler kommend mündete der Lenker eines Toyota in die Hauptstrasse ein. Beim Einbiegen in Richtung Niederwil geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Opel.

Am Steuer des Opel befand sich eine 89-jährige Frau, die beim heftigen Zusammenstoss schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr musste sie aus dem demolierten Wagen bergen, worauf sie die Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital brachte.

Blut- und Urinprobe angeordnet

Auch der 39-jährige Lenker des Toyota wurde verletzt ins Spital gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Wie sich im Spital zeigte, stand er unter Alkoholeinfluss. Er musste in der Folge eine Blut- und Urinprobe abgeben. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Auch an seinem Toyota entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Gnadenthalerstrasse bis kurz nach 20.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.