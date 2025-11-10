Auf einer 80er-Strecke bei Seon AG wurde eine junge Frau mit 144 km/h geblitzt. Jetzt ist der Führerausweis futsch.

1/2 Die junge Frau war zwischen Seon und Schafisheim unterwegs. Foto: Google maps

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Sonntag eine 19-jährige Autofahrerin bei einer massiven Tempoüberschreitung erwischt. Die Neulenkerin raste zwischen Seon und Schafisheim mit 144 km/h über die Landstrasse – erlaubt wären 80 km/h.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz blieb eine Überschreitung von 60 km/h. Damit erfüllt die junge Schweizerin den Raserartikel. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis auf Probe noch vor Ort ab und schaltete die Staatsanwaltschaft ein.

Die Kontrolle fand am Sonntagnachmittag statt, kurz nach 14.30 Uhr. Laut Mitteilung der Polizei wurde das Tempo mit einem Lasermessgerät erfasst.