15-jährige Vermisste aus Aarburg wohlauf aufgefunden

Seit der Nacht auf den 29. Januar 2026 wurde eine 15-Jährige aus Aarburg vermisst. Sie wurde noch am gleichen Tag wohlbehalten gefunden.

Johannes Hillig Redaktor News

Eine 15-Jährige aus Aarburg AG wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet. Die Teenagerin hielt sich zuletzt bei einer Familienangehörigen in Wettingen auf. Sie verliess deren Wohnung in der Nacht auf Donnerstag in unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei Aargau gab eine Vemisstmeldung mit folgender Beschreibung raus:

Grösse: 165 cm

Haare: dunkelbraun, schulterlang

Bekleidung: grosser blauer Schal, königsblaue Trainerhose, schwarz-weisse Nike-Turnschuhe

Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase

Nach einem aufmerksamen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Jugendliche noch gleichentags durch die Kantonspolizei St. Gallen in einem öffentlichen Verkehrsmittel in der Region Sargans angehalten werden.