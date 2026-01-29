15-jährige Vermisste aus Aarburg wohlauf aufgefunden

Darum gehts
- 15-Jährige aus Aarburg AG wurde am 29. Januar vorübergehend vermisst
- Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase, blauer Schal und Trainerhose
Kantonspolizei St. Gallen hält sie noch gleichentags in der Region Sargans an
Eine 15-Jährige aus Aarburg AG wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet. Die Teenagerin hielt sich zuletzt bei einer Familienangehörigen in Wettingen auf. Sie verliess deren Wohnung in der Nacht auf Donnerstag in unbekannte Richtung.
Die Kantonspolizei Aargau gab eine Vemisstmeldung mit folgender Beschreibung raus:
Grösse: 165 cm
Haare: dunkelbraun, schulterlang
Bekleidung: grosser blauer Schal, königsblaue Trainerhose, schwarz-weisse Nike-Turnschuhe
Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase
Nach einem aufmerksamen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Jugendliche noch gleichentags durch die Kantonspolizei St. Gallen in einem öffentlichen Verkehrsmittel in der Region Sargans angehalten werden.