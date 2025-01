Mit Rettungshelikopter ins Spital Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Krattigen BE

Zwei Autos sind am Montagabend auf der A8 in Krattigen frontal miteinander kollidiert. Die beiden Fahrzeuglenkenden wurden schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.