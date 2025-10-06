Ein 28-jähriger hat sich in der Nacht auf Montag bei einem Selbstunfall in Sennwald schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Ein Helikopter flog den Mann ins Spital.

28-Jähriger verletzt sich bei einem Motorradunfall in Sennwald SG

Ein 28-jähriger Mann verunfallte in Sennwald SG mit einem Motorrad. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Motorradfahrer kam um 1.20 Uhr von der Strasse ab und prallte in eine Mauer. Dabei wurde er vom Töff geschleudert und stürzte auf eine Wiese.

Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Er war ausserdem mit einem nicht eingelösten Motorrad unterwegs und verfügte nicht über die entsprechende Führerausweiskategorie, um es lenken zu dürfen.

Die Polizei stellte das Motorrad sicher und nahm dem Mann den Führerausweis ab. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.