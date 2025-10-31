DE
Mit etwas Humor
Hiermit kontern Jungfreisinnige die JUSO-Initiative

Mit einem Augenzwinkern wollen die Jungfreisinnigen überzeugen: In einem humorvollen Reel nehmen sie die JUSO-Initiative aufs Korn – und rufen zum Nein am 30. November auf.
Publiziert: 18:36 Uhr
